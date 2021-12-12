Відомий український співак Дмитро Каднай, який брав участь у шоу "Танці з зірками", прокоментував чутки про роман із виконавицею Tayanna.

Як пише Politeka.net, 32-річний український співак Дмитро Каднай, який разом із Пилипом Коляденко створив популярний інді-поп гурт KADNAY, прийшов на інтерв’ю до радіоведучого Слави Дьоміна.

Так, Каднай, який не афішує своє особисте життя, вирішив вперше прокоментувати чутки про його роман із відомою співачкою Тетяною Решетняк, яка відома під псевдонімом Tayanna. За словами Слави Дьоміна, цю інформацію в прямому ефірі сказала ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук.

"Роману не було. Стосунки були дружні однозначно, тому що ми разом приймали участь у Нацвідборі на Євробачення", - сказав Дмитро.

Також співак сказав, що не знає чому неправдиву інформацію про роман подали в прямому ефірі танцювального шоу. Каднай запевнив, що це були не його слова і тому вірити їм немає сенсу.

"Я теж можу зараз вийти і сказати адмиіністратору тут, що в Слави+ роман з кимось. І що?", - сказав співак.

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