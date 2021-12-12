Переможниця третього сезону вокального шоу "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук (AIDA) після того, як трохи проекспериментувала із зовнішністю, записала нове відео.

Українська співачка Аїда Ніколайчук взяла псевдонім AIDA і розвиває свою творчість, повідомляє Politeka.net. Популярність артистки зростає заново, адже вона брала перерву в кар'єрі на кілька років. Всьому були виною проблеми в особистому житті, але на сцену вона повернулася в 2019 році.

Днями Аїда Ніколайчук випустила новий кліп, в якому постала зі зміненою зовнішністю. Справа в тому, що зірка багато років була блондинкою, але зараз її волосся помітно потемніло і стало русявим.

У мережі обговорили не скільки зовнішність зірки, а стільки її нове творіння "Love Is…".

"Переважна більшість ваших підписників, як і я, чекають пісні, що розкривають красу і силу вашого голосу", "все ж найсильніше у виконанні Аїди - проникливий ніжний тембральний спів. Навіть якщо це неформат щодо поточного мейнстріму. Сумую...", "Мені не сподобалося. Гра в страждання вже не цікава. Хочеться почути живий голос, пісню прекрасного і творить світло! Просте і чисте виконання. Радісне і позитивне!", "Так опускатися з твоїм то даром...", - написали користувачі Мережі.

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