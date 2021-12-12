Победительница третьего сезона вокального шоу "Х-Фактор" Аида Николайчук (AIDA) после того, как немного поэкспериментировала с внешностью, записала новое видео.

Украинская певица Аида Николайчук взяла псевдоним AIDA и развивает свое творчество, сообщает Politeka.net. Популярность артистки растет заново, ведь она брала перерыв в карьере на несколько лет. Всему были виной проблемы в личной жизни, но на сцену она вернулась в 2019 году.

На днях Аида Николайчук выпустила новый клип, в котором предстала с измененной внешностью. Дело в том, что звезда много лет была блондинкой, но сейчас ее волосы заметно потемнели и стали русыми.

В Сети обсудили не сколько внешность звезды, а столько ее новое творение "Love Is…".

"Подавляющее большинство Ваших подписчиков, как и я, ждут песни, раскрывающие красоту и силу Вашего голоса", "Все же самое сильное в исполнении Аиды - проникновенное нежное тембральное пение. Даже если это неформат относительно текущего мейнстрима. Скучаю...", "Мне не понравилось. Игра в страдания уже не интересна. Хочется услышать живой голос, песню прекрасного и сотворяющего свет! Простое и чистое исполнение. Радостное и позитивное!", "Так опускаться с твоим то даром", - написали пользователи Сети.

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