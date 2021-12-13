Глибоко вагітна дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка розповіла про сварки з чоловіком, і хто перший йде на примирення.

Як повідомляє Politeka.net, вагітна дочкою Іванка, яка нещодавно стала дружиною 19-річного переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина, розповіла, через що вони з чоловіком сваряться, і як миряться. Подробиці життя з молодим виконавцем дівчина розкрила у своїх Instagram-сторіс.

Так, за словами Іванки, сварки почастішали під час її вагітності, також вона зізналася, що у неї досить запальний характер.

"У мене дуже запальний характер, особливо під час вагітності", - поділилася дівчина.

Також дружина Романа Сасанчина, що зазвичай після сварок першим на примирення йде саме хлопець. "Дуже йому вдячна за це, так наші конфлікти закінчуються набагато швидше", - розповіла Іванка. Вона також додала.

Нагадаємо, Роман Сасанчин і його обраниця Іванка одружилися зовсім недавно, а незадовго до цього оголосили про те, що чекають дівчинку. До слова, народжувати дівчина повинна вже зовсім скоро, лікарі поставили їй дату 29 грудня.

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