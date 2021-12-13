Глубоко беременная жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка рассказала о ссорах с мужем, и кто первый идет на примирение.

Как сообщает Politeka.net, беременная дочерью Иванка, которая недавно стала женой 19-летнего победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина, рассказала, из-за чего они с мужем ссорятся, и как мирятся. Подробности жизни с молодым исполнителем девушка раскрыла в своих Instagram-сторис.

Так, по словам Иванки, ссоры участились во время ее беременности, также она призналась, что у нее довольно вспыльчивый характер.

"У меня очень вспыльчивый характер, особенно во время беременности", - поделилась девушка.

Также жена Романа Сасанчина, что обычно после ссор первым на примирение идет именно парень. "Очень ему благодарна за это, так наши конфликты заканчиваются намного быстрее", - рассказала Иванка. Она также добавила.

Напомним, Роман Сасанчин и его избранница Иванка поженились совсем недавно, а незадолго до этого объявили о том, что ждут девочку. К слову, рожать девушка должна уже совсем скоро, врачи поставили ей дату 29 декабря.

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