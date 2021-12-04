19-летний победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин взял в жены свою 23-летнюю беременную возлюбленную Иванку.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель, победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин женился со своей возлюбленной Иванкой. Как известно, девушка беременна и вот-вот родит дочку.

Роман сделал предложение руки и сердца Иванке еще в мае, тогда они сообщили, что пока не планирую свадьбу. Уже в конце августа влюбленные показали в соцсетях, что девушка беременна, а позже сообщили, что ждут девочку. Теперь же, за несколько недель до родов пара официально поженилась.

В Instagram-сторис Иванку засыпали вопросами о свадьбе и родах. Так среди прочего она рассказала поклонникам, что взяла фамилию мужа, и уже через десять дней получит документы на фамилию Сасанчин.

Также новоиспеченная жена Романа сообщила, что до родов ей осталось три-четыре недели. Ранее девушка рассказывала, что врачи ей поставили дату родов на 29 декабря.

Напомним, Победитель "Голоса страны" Сасанчин женился, появились кадры: "Знаете, что это значит?".

Как сообщала Politeka, Беременная девушка победителя "Голосу країни" рассказала о своих мучениях: "Вымотала меня".

Также Politeka писала, что Фото невесты победителя "Голосу країни" с новорожденным разлетелось по Сети: Сасанчин сделал заявление.