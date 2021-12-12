Відома блогерка і дружина головного героя дев'ятого сезону проекту "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова влаштувала грайливу зйомку на підлозі в Білій силуетній сукні.
Відразу поле вагітності Квіткова всіляко приховувала фігуру, щоб не показувати свої недоліки і не отримувати неоднозначні коментарі. Причому тепер, через п'ять місяців після народження сина, вона вирішила демонструвати трохи більше.
Наприклад, нещодавно вона влаштувала романтичну зйомку на підлозі на білому тлі. Позувала блогерка в білій сукні з акуратним вирізом і простими прикрасами, а босоніжки на шпильці вдало завершили образ.
"Іди до мене, сонце. расплетай коси» - пише Даша під кадром.
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Фанати підтримали:
"Огорнула мене, огорнула; Нереально красиво😍; яка цікава фотографія. Незвичайна; а що за плаття таке красиве?; Вау дуже красиво ❤️ і цікаво🔥; неймовірна🍑❤️; занадто велика для краси😂; чого ж не відфотошопили п'яту точку?; Дуже красива😍; Ой, як красиво 😍; а мені здається є тут фотошоп, зменшилася; красива, але фото невдале, ніби на льоду розвалилася; дивна поза для фото».
Раньше Даша спробувала себе в ролі ведучої. Незважаючи на хвилювання, вона вирушила на такий експеримент з чоловіком. Відразу ж після цього в мережі з'явилися цікаві кадри з заходу.
У чорному класичному платті з декольте і акуратними прикрасами Квіткова бгортала поруч з чоловіком і показала, як виглядати просто і елегантно в наряді без строкатих елементів.
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