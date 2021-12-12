Известная блогерша и жена главного героя девятого сезона проекта "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова устроила игривую съемку на полу в белом силуэтном платье.

Сразу поле беременности Квиткова всячески скрывала фигуру, чтобы не показывать свои недостатки и не получать неоднозначные комментарии. Причем теперь, спустя пять месяцев после рождения сына, она решила демонстрировать немного больше.

К примеру, недавно она устроила романтичную съемку на полу на белом фоне. Позировала блогерша в белом платье с аккуратным вырезом и простыми украшениями, а босоножки на шпильке удачно завершили образ.

«Иди ко мне, солнце. расплетай косы» - пишет Даша под кадром.

Фанаты поддержали:

«Окутала меня, окутала; Нереально красиво😍; Какая интересная фотография. Необычная; А что за платье такое красивое?; Вау очень красиво ❤️ и интересно🔥; невероятная🍑❤️; слишком большая для красоты😂; чего ж не отфотошопили пятую точку?; Очень красивая😍; Ой, как красиво 😍; а мне кажется есть тут фотошоп, уменьшилась; красивая, но фото неудачное, будто на льду развалилась; странная поза для фото».

Ранее Даша попробовала себя в роли ведущей. Несмотря на волнение, она отправилась на такой эксперимент с супругом. Сразу же после этого в сети появились интересные кадры с мероприятия.

В черном классическом платье с декольте и аккуратными украшениями Квиткова блистала рядом с супругом и показала, как выглядеть просто и элегантно в наряде без пестрых элементов.

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