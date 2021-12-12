Танцюрист Дмитро Жук, який був партнером Саніної з The Hardkiss по "Танцях з зірками", розповів про свою страшну травму.
Як пише Politeka.net, Юлія Саніна з The Hardkiss в 2020 році брала участь в шоу "Танці з зірками". Партнером артистки став танцюрист Дмитро Жук. Парі вдалося зайняти друге місце, поступившись тільки колишній солістці групи ВІА Гра Санте Дімопулос. У новій публікації Дмитро Жук розповів про свою проблему.
"Всім привіт! Багато хто знає, а багато хто ні, що у мене було травма і серйозний наслідок після. Я не міг танцювати і займатися своєю звичною діяльністю, це кардинально перевернуло моє усвідомлення. У цей період я знайшов для себе нове захоплення, яке дало так багато натхнення. І я дуже хочу поділитися з вами.
Я почав займатися музикою, записувати треки і даа-співати. Музика завжди була зі мною, але вона була на другому плані. А тепер мені дуже важливо поділитися своїми відчуттями і баченням музики. Для мене це величезний крок і дике хвилювання. Мені так не терпиться поділитися з вами, щоб ви танцювали під цю музику, підспівували, щоб вона викликала у вас емоцію.
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Вже зовсім скоро я почну цим ділитися більше.
Яку музику чекаєте від мене? Ліричні пісні або танцювальні? Кожен ваш коментар важливий для мене", - написав Дмитро.
Олександра Зарицька з KAZKA поставила закохані смайлики під публікацією Жука.
Ілона Гвоздьова теж залишила коментар:"лірику, танцювальну".
Фанати поставили 700 лайків і написали коментарі:
"Ну нарешті. Світ повинен дізнатися про твій талант", мені, будь ласка, танцювальну лірику","мені здається, це буде щось танцювальне".
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