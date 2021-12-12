Танцор Дмитрий Жук, который был партнером Саниной из The Hardkiss по "Танцям з зірками", рассказал о своей страшной травме.
Как пишет Politeka.net, Юлия Санина из The Hardkiss в 2020 году участвовала в шоу "Танці з зірками". Партнером артистки стал танцор Дмитрий Жук. Паре удалось занять второе место, уступив только бывшей солистке группыы ВИА Гра Санте Димопулос. В новой публикации Дмитрий Жук рассказал о своей проблеме.
"Всем привет! Многие знают, а многие нет, что у меня было травма и серьезное последствие после. Я не мог танцевать и заниматься своей привычной деятельностью, это кардинально перевернуло моё осознание. В этот период я нашёл для себя новое увлечение, которое дало так много вдохновения. И я очень хочу поделиться с вами.
Я начал заниматься музыкой, записывать треки и даа- петь. Музыка всегда была со мной, но она была на втором плане. А теперь мне очень важно поделиться своими ощущениями и видением музыки. Для меня это огромный шаг и дикое волнение. Мне так не терпится поделиться с вами, чтобы вы танцевали под эту музыку, подпевали, чтобы она вызвала у вас эмоцию.
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Уже совсем скоро я начну этим делиться больше.
Какую музыку ждете от меня? Лирические песни или танцевальные? Каждый ваш комментарий важен для меня", - написал Дмитрий.
Александра Зарицкая из KAZKA поставила влюбленные смайлики под публикацией Жука.
Илона Гвоздева тоже оставила комментарий: "Лирику, танцевальную".
Фанаты поставили 700 лайков и написали комментарии:
"Ну наконец-то. Мир должен узнать о твоём таланте", Мне,пожалуйста, танцевальную лирику", "Мне кажется, это будет что-то танцевальное".
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