Известная украинская певица, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая улетела на отдых с семьей, рассказала Кате Осадчей о своей семейной жизни.

Как пишет Politeka.net, 31-летняя украинская певица, фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина, которая улетела на отдых в Объединенные Арабские Эмираты с мужем Валерием Бебко, который является креативным продюсером группы, и маленьким сыном, дала интервью Кати Осадчей в программе "Светская жизнь".

Так, певица рассказала, что после 10 лет совместной жизни с Валерием Бебко (Валом) их отношения стали только лучше. Также Санина призналась, что планирует снова одеть свадебное платье.

"Мы после Нового года поедем на острова и, возможно, закажем там какую-нибудь фотосессию, я возьму красивое платье. У меня где-то есть мое свадебное платье, оно сохранено, я его выкупила, не знаю зачем, но оно есть", - сказала певица.

Ранее Politeka писала, что Осадчая озадачила внешним видом рядом с "раздетой" Юлией Саниной и ее семьей: "Такой контраст...".

Напомним, что Санина из The Hardkiss в прозрачном наряде показала, как наслаждается солнцем: "Втюрился с первого взгляда".

A еще Politeka сообщала, что Санина из The Hardkiss смогла удивить фигурой на отдыхе в ОАЭ: "Тебе 16 лет, Юля?".