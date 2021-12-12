Дочка відомої актриси Олени Кравець з "Квартал 95" показала себе в незвичайному "пацанському" образі і захопила українців.

Як повідомляє Politeka.net, 18-річна дочка популярної української гумористки Олени Кравець з "Квартал 95" Маша поділилася в своєму Instagram незвичайними кадрами у "пацанському" образі.

На нових знімках, які дівчина зробила в дзеркало ліфта, вона з'явилася в темних спортивних брюках і білій футболці, поверх якої накинула темну кутку оверсайз. Доповнюють образ незвичайні рожеві черевики. Волосся Маші зібрані в недбалий хвіст і трохи розпатлані разом з чубчиком, а на обличчі легкий макіяж і пафосний вираз.

У підписі до публікації Кравець-молодша написала: "icy". А шанувальники тут же почали коментувати нові фото красуні, засинаючи її компліментами: "Марія ти така красива!", "😍😍😍😍", "Вау", "Крутишка", "😍😍😍😍", "Тобі шалено йде чубчик♥️ крутишка", " Аааа😍 💍", "Можна нові очі, я осліплаааа😻😻😻❤❤❤", "🔥😍", "Боже, як же тобі йде чубчик", "😍😍😍😍😍🔥🔥", "Стильна️️🔥".

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