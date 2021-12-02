Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец показала, какую татуировку сделала ее 18-летняя дочь Мария, которая уже давно живет отдельно от родителей.
Как пишет Politeka.net, в сторис своего Instagram известная украинская актриса и юмористка, звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец показала поклонникам, какую татуировку сделала ее 18-летняя дочь Маша.
"В любой непонятной ситуации. Это моя дочь", - написала Кравец и подстроила надпись на фото к татуировке дочери.
Как видим, 18-летняя Мария сделала себе тату в виде надписи "Танцуй" на руке.
Внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях: "Как-то так..."
Жену продюсера, работавшего с Луи Армстронгом и Майклом Джексоном, застрелили в собственном доме: подробности трагедии
"Тайная жена" Винника растопила сердца "волчиц" трогательным жестом: "Даже мне понравилось"
Кароль «построила» всех на съемочной площадке, появилось любопытное видео: «Сейчас сама начну…»
Остановилось сердце знаменитого актера: "Его последние дни превратились в ад"
Заметим, что старшая дочь звезды "Квартал 95" Мария Кравец уже давно не живет с родителями, а арендует квартиру с подругой. Девушка серьезно увлекается танцами и часто публикует в соцсетях видео со своими выступлениями. Поэтому, вероятно, татуировка обусловлена хобби Марии.
Напомним, что девушка часто экспериментирует с внешностью. Недавно Маша перекрасилась в черный цвет и сделала себе пирсинг в носу. А также отстригла челку.
Ранее Politeka писала, что Макс Леонов задел звезду "Квартал 95" Кравец откровениями о резких переменах в жизни:" мой най...".
Напомним, что Елена Кравец, Верка Сердючка и Позитив заинтриговали украинцев общим проектом: "Вау, вот это складчик".
A еще Politeka сообщала, что 18-летняя дочь Кравец после пирсинга устроила еще один эксперимент с внешностью: неожиданное фото.