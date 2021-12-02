Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец показала, какую татуировку сделала ее 18-летняя дочь Мария, которая уже давно живет отдельно от родителей.

Как пишет Politeka.net, в сторис своего Instagram известная украинская актриса и юмористка, звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец показала поклонникам, какую татуировку сделала ее 18-летняя дочь Маша.

"В любой непонятной ситуации. Это моя дочь", - написала Кравец и подстроила надпись на фото к татуировке дочери.

Как видим, 18-летняя Мария сделала себе тату в виде надписи "Танцуй" на руке.

Заметим, что старшая дочь звезды "Квартал 95" Мария Кравец уже давно не живет с родителями, а арендует квартиру с подругой. Девушка серьезно увлекается танцами и часто публикует в соцсетях видео со своими выступлениями. Поэтому, вероятно, татуировка обусловлена хобби Марии.

Напомним, что девушка часто экспериментирует с внешностью. Недавно Маша перекрасилась в черный цвет и сделала себе пирсинг в носу. А также отстригла челку.

Ранее Politeka писала, что Макс Леонов задел звезду "Квартал 95" Кравец откровениями о резких переменах в жизни:" мой най...".

Напомним, что Елена Кравец, Верка Сердючка и Позитив заинтриговали украинцев общим проектом: "Вау, вот это складчик".

A еще Politeka сообщала, что 18-летняя дочь Кравец после пирсинга устроила еще один эксперимент с внешностью: неожиданное фото.