Дочь известной актрисы Елены Кравец из "Квартал 95" показала себя в необычном "пацанском" образе и восхитила украинцев.

Как сообщает Politeka.net, 18-летняя дочь популярной украинской юмористки Елены Кравец из "Квартал 95" Маша поделилась в своем Instagram необычными кадрами в "пацанском" образе.

На новых снимках, которые девушка сделала в зеркало лифта, она появилась в темных спортивных брюках и белой футболке, поверх которой накинула темную кутку оверсайз. Дополняют образ необычные розовые ботинки. Волосы Маши собраны в небрежный хвост и чуть растрепаны вместе с челкой, а на лице легкий макияж и пафосное выражение.

В подписи к публикации Кравец-младшая написала: "icy". А поклонники тут же принялись комментировать новые фото красотки, засыпая ее комплиментами: "Мария ты такая красивая!", "😍😍😍😍", "Вау", "Крутышка", "😍😍😍😍", "Тебе безумно идёт челка♥️ крутышка", "Аааа😍💍", "Можно новые глаза, я ослеплаааа😻😻😻❤❤❤", "🔥😍", "Боже, как же тебе идет челка", "😍😍😍😍😍🔥🔥", "Стильная✌️🔥".

Напомним, Дочь Елены Кравец из "Квартал 95" после экспериментов со внешностью решилась на серьезный шаг: кадры.

Как сообщала Politeka, 18-летняя дочь Кравец из «Квартал 95» показала, как выглядит с новой прической: "Ай какая".

Также Politeka писала, что 18-летняя дочь Кравец после пирсинга устроила еще один эксперимент с внешностью: неожиданное фото.