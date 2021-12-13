Зірка серіалу "Секс у великому місті" Сара Джессіка Паркер і відомий актор Кріс Нот знялися в довгоочікуваному продовженні серіалу, проте засмутили фанатів у перших серіях.

Як передає Politeka.net, кілька днів тому відбулася довгоочікувана прем'єра продовження культового серіалу "Секс у Великому Місті», нова частина-продовження називається "І просто так". Поки що стали доступні перші дві серії з десяти.

Продовження серіалу "Секс у Великому Місті" - "І просто так" вийшов через 17 років після закінчення серіалу і через 11 років після виходу на екрани другого повнометражного сиквела. Причому реакція на перші серії була різко негативна.

У сиквелі знялися три головні актриси серіалу: Сара Джессіка Паркер (Керрі), Синтія Ніксон (Міранда) і Крістін Девіс (Шарлотта). Кім Кеттролл (Саманта) відмовилася брати участь у проекті.

Судячи з постів у соцмережах, після перегляду перших двох серій глядачі дружно плачуть. Як виявилося, вже в перших двох епізодах глядач попрощався з одним з героїв, головною любов'ю всього життя Керрі – містером бігом.

У мережі вибухнули неабиякі суперечки по всьому світу, в тому числі і у нас:

"Чому вони так чинять з нами? Я не можу впоратися. Голосно плачу; дівчатка розходимося 😢. Я тут почитала хто, і ох * енела. Не такого ми чекали 17 років; це не правильно, не чесно 😩 🥺 навіщо?!; Я в шоці. Я ревіла 😫; Ну клас. Чекала серіал, щоб подивитися на розвиток відносин Керрі і містера Біга. Дочекалася, спасибі; краще б ми жили без цього продовження; що вони зробили з бігом і Самантою😡"»

Також днями відбулася довгоочікувана прем'єра серіалу "І просто так», яка є продовженням культової історії»Секс у Великому Місті".

"Актори, які зіграли Керрі Бредшоу і чоловіка її мрії, містера Біга, зустрілися в Нью-Йорку. Крім них на червоній доріжці сяяли Крістін Девіс, Синтія Ніксон та інші улюблені зірки» ,- йдеться в публікації.

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