Как передает Politeka.net, несколько дней назад состоялась долгожданная премьера продолжения культового сериала «Секс в большом городе», новая часть-продолжение называется «И просто так». Пока что стали доступны первые две серии из десяти.
Продолжение сериала "Секс в большом городе" - "И просто так" вышел спустя 17 лет после окончания сериала и спустя 11 лет после выхода на экраны второго полнометражного сиквела. Причем реакция на первые серии была резко негативная.
В сиквеле снялись три главные актрисы сериала: Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристин Дэвис (Шарлотта). Ким Кэттролл (Саманта) отказалась участвовать в проекте.
Судя по постам в соцсетях, после просмотра первых двух серий зрители дружно плачут. Как оказалось, уже в первых двух эпизодах зритель попрощался с одним из героев, главной любовью всей жизни Кэрри – мистером Бигом.
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В сети разразились нешуточные споры по всему миру, в том числе и у нас:
«Почему они так поступают с нами? Я не могу справиться. Громко плачу; Девочки расходимся 😢. Я тут почитала КТО, и ох*енела. Не такого мы ждали 17 лет; Это не правильно, не честно😩🥺зачем?!; Я в шоке. Я ревела 😫; Ну класс. Ждала сериал, чтобы посмотреть на развитие отношений Керри и Мистера Бига. Дождалась, спасибо; Лучше б мы жили без этого продолжения; Что они сделали с Бигом и Самантой😡».
Также на днях состоялась долгожданная премьера сериала «И просто так», которая является продолжением культовой истории «Секс в большом городе».
«Актеры, сыгравшие Керри Брэдшоу и мужа ее мечты, мистера Бига, встретились в Нью-Йорке. Кроме них на красной дорожке сияли Кристин Дэвис, Синтия Никсон и другие любимые звезды», - говорится в публикации.
Напомним, что умерла актриса, сыгравшая в культовом сериале с Сарой Джессикой Паркер
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