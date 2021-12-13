Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер и известный актер Крис Нот снялись в долгожданном продолжении сериала, однако опечалили фанатов в первых сериях.

Как передает Politeka.net, несколько дней назад состоялась долгожданная премьера продолжения культового сериала «Секс в большом городе», новая часть-продолжение называется «И просто так». Пока что стали доступны первые две серии из десяти.

Продолжение сериала "Секс в большом городе" - "И просто так" вышел спустя 17 лет после окончания сериала и спустя 11 лет после выхода на экраны второго полнометражного сиквела. Причем реакция на первые серии была резко негативная.

В сиквеле снялись три главные актрисы сериала: Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристин Дэвис (Шарлотта). Ким Кэттролл (Саманта) отказалась участвовать в проекте.

Судя по постам в соцсетях, после просмотра первых двух серий зрители дружно плачут. Как оказалось, уже в первых двух эпизодах зритель попрощался с одним из героев, главной любовью всей жизни Кэрри – мистером Бигом.

В сети разразились нешуточные споры по всему миру, в том числе и у нас:

«Почему они так поступают с нами? Я не могу справиться. Громко плачу; Девочки расходимся 😢. Я тут почитала КТО, и ох*енела. Не такого мы ждали 17 лет; Это не правильно, не честно😩🥺зачем?!; Я в шоке. Я ревела 😫; Ну класс. Ждала сериал, чтобы посмотреть на развитие отношений Керри и Мистера Бига. Дождалась, спасибо; Лучше б мы жили без этого продолжения; Что они сделали с Бигом и Самантой😡».

Также на днях состоялась долгожданная премьера сериала «И просто так», которая является продолжением культовой истории «Секс в большом городе».

«Актеры, сыгравшие Керри Брэдшоу и мужа ее мечты, мистера Бига, встретились в Нью-Йорке. Кроме них на красной дорожке сияли Кристин Дэвис, Синтия Никсон и другие любимые звезды», - говорится в публикации.

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