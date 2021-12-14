Грег Чапкіс купив коханій, з якою разом ось уже двадцять років, новеньке авто - білий "Мерседес". Ембер бурхливо відреагувала на подарунок, зробивши відповідні "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.
"Різдво прийшло рано до мене😍. Я скаржилася Грегу, що все ще їжджу на автобусі. Так що він почав підшукувати мені машину і полетів в LA, щоб відправити звідти додому цю красиву крихітку. А сам стрибнув в інший літак, щоб полетіти в Пуерто-Ріко, - повідомила Ембер і додала, - Спасибі, любов ❤️Я поділюся нею (машиною, - ред.) з тобою😅. Ми любимо тебе і цінуємо те, що ти про нас дбаєш".
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Відзначимо, 42-річний Грег пішов по стопах знаменитого батька і заснував свою танцювальну школу в США. Разом зі своїми вихованцями син Чапкіса бере участь в різних талант-шоу, гастролює по країні з концертами і навіть ставить номери зіркам.
З Ембер вони виховують двох синів, Ніколі і Макса (старший навчається вже в 7-му класі, а молодший - тільки в першому).
Нещодавно син Чапкіса приїжджав до України, щоб взяти участь у нинішньому сезоні "Танців з зірками", а саме у випуску, присвяченому його батькові. Грег з племінницею, онукою Чапкіса, Вітторією, яка теж професійно займається танцями, відкривали шостий ефір шоу зворушливим номером.
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