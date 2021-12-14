Грэг Чапкис купил возлюбленной, с которой вместе вот уже двадцать лет, новенькое авто - белый "Мерседес". Эмбер бурно отреагировала на подарок, сделав соответствующие "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Рождество пришло рано ко мне😍. Я жаловалась Грэгу, что все еще езжу на автобусе. Так что он начал подыскивать мне машину и полетел в LA, чтобы отправить оттуда домой эту красивую крошку. А сам прыгнул в другой самолет, чтобы улететь в Пуэрто-Рико, - сообщила Эмбер и добавила, - Спасибо, любовь ❤️Я поделюсь ею (машиной, - ред.) с тобой😅. Мы любим тебя и ценим то, что ты о нас заботишься".

Отметим, 42-летний Грэг пошел по стопам знаменитого отца и основал свою танцевальную школу в США. Вместе со своими воспитанниками сын Чапкиса участвует в различных талант-шоу, гастролирует по стране с концертами и даже ставит номера звездам.

С Эмбер они воспитывают двоих сыновей, Николи и Макса (старший учится уже в 7-м классе, а младший - только в первом).

Недавно сын Чапкиса приезжал в Украину, чтобы принять участие в нынешнем сезоне "Танців з зірками", а именно в выпуске, посвященном его отцу. Грэг с племянницей, внучкой Чапкиса, Витторией, которая тоже профессионально занимается танцами, открывали шестой эфир шоу трогательным номером.

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