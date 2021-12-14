Як пише Politeka.net, 32-річний Дмитро Каднай в інтерв'ю радіоведучому Славі Дьоміну розповів, що через втрату ваги у нього були серйозні складнощі з підтримками.
Фронтмен групи Kadnay зазначив, що за останній рік схуд на 11 кілограм. Це сталося до участі в проекті. Через це йому насилу давалися підтримки.
"Я не міг підняти дівчинку, тобто Аліну не міг підняти. Мені було так соромно!",- розговорився артист, додавши, що підтримки, насправді, були досить простими.
За словами Кадная, під час участі в шоу йому вдалося набрати м'язову масу і трохи додати у вазі.
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Артист також зізнався, що "Танці з зірками" стали для нього справжнім життям. Під час участі в проекті він не міг думати більше ні про що.
Нагадаємо, що Діма Каднай вразив танцями на "Жіночому кварталі": "і ліжко ще...".
Як повідомляла Politeka, Kadnay зізнався, що відчуває до партнерки по шоу Аліни Лі: "чотири місяці ми вже...".
Також Politeka писала, що Кадная після спекотної румби вирішили одружити на Аліні Лі:"ви повинні".