Популярна в 90-х і нульових артистка Марина Хлєбнікова продовжує відновлюватися після страшної пожежі у власній квартирі в Москві.

Представники 56-річної Хлєбнікової неохоче спілкуються з пресою, як і сама обпалена артистка, яка недавно вийшла з коми. Але ось з деякими зі своїх друзів Марина Арнольдівна все ж поговорила.

Знайомій зірки Ніні Брусяніній вдалося до неї додзвонитися. "Вона розмовляє, але говорить насилу. Марина відновлюється, але все ще хвора і слабка", — розповіла Ніна в ефірі програми «Пусть говорят» на Першому каналі.

Інша подруга, Наталія Гулькіна, яка організувала збір донорської крові для співачки, повідомила, що Марина просила всім передати подяку за допомогу і молитви. За її словами, артистка "відновлюється потихеньку і не здається".

Раніше причиною пожежі називали запалену сигарету, з якою нібито заснула втомлена після гастролей співачка. Тепер основна версія трагедії - коротке замикання.

"Зараз вже зрозуміло, що це була не цигарка... І ні про який алкоголь не йшлося", - повідомила Гулькіна.

До цього стало відомо, що Хлєбнікову перевели з реанімації в звичайну палату, але говорити про одужання поки рано. Зірка отримала 50% опіків тіла, найбільше постраждали обличчя, груди, ноги і дихальні органи. Також є загроза втрати зору через опік рогівки очей.

Шанувальники переживають, що співачка не зможе повернутися на сцену, але її друзі впевнені, що вона подолає всі випробування.

"З кожним разом із завмиранням серця дивлюся нове фото і боюся читати! Слава богу🙏 Здоров'я Марині🌸"; "Передайте, будь ласка, їй, головне, нехай відновлюється і одужує! Ми любимо її! Ми чекаємо її! ❤"; "Зворотна сторона популярності. Бідна жінка, яке тільки дер*мо не вискакує, то опік очей, то зараження, то... Від душі бажаю їй здоров'я міцного", - коментують в Мережі.

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