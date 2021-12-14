Популярная в 90-х и нулевых артистка Марина Хлебникова продолжает восстанавливаться после страшного пожара в собственной квартире в Москве.

Представители 56-летней Хлебниковой неохотно общаются с прессой, как и сама обожженная артистка, недавно вышедшая из комы. Но вот с некоторыми из своих друзей Марина Арнольдовна все же поговорила.

Знакомой звезды Нине Брусяниной удалось до нее дозвониться. "Она разговаривает, но говорит с трудом. Марина восстанавливается, но все еще больна и слаба", — рассказала Нина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Еще одна подруга, Наталия Гулькина, которая организовала сбор донорской крови для певицы, сообщила, что Марина просила всем передать благодарность за помощь и молитвы. По ее словам, артистка "восстанавливается потихоньку и не сдается".

Ранее причиной пожара называли зажженную сигарету, с которой якобы уснула уставшая после гастролей певица. Теперь основная версия трагедии - короткое замыкание.

"Сейчас уже понятно, что это была не сигарета... И ни о каком алкоголе речь не шла", - сообщила Гулькина.

До этого стало известно, что Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату, но говорить о выздоровлении пока рано. Звезда получила 50% ожогов тела, больше всего пострадали лицо, грудь, ноги и дыхательные органы. Также есть угроза потери зрения из-за ожога роговицы глаз.

Поклонники переживают, что певица не сможет вернуться на сцену, но ее друзья уверены, что она преодолеет все испытания.

"С каждым разом с замеранием сердца смотрю новое фото и боюсь читать! Слава богу🙏 Здоровья Марине🌸"; "Передайте, пожалуйста, ей, главное, пусть восстанавливается и выздоравливает! Мы любим её! Мы ждём её! ❤️"; "Обратная сторона популярности. Бедная женщина, какое только дер*мо не выскакивает, то ожог глаз, то заражение, то... От души желаю ей здоровья крепкого", - комментируют в Сети.

Напомним, обожженную Марину Хлебникову спасают врачи, близкие сделали первое заявление: "С завтрашнего дня..."

Как сообщала Politeka, состояние Хлебниковой резко ухудшилось: "Началось заражение..."

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