Екс-фаворит "Холостячки" Злати Огневич Олег Плахотнюк розповів про бойкот, який влаштувала його дочка через те, що він зробив публічно пропозицію, а їй не розповів.

Як передає Politeka.net, Олег Плахотнюк прославився завдяки своїй участі в другому сезоні проєкту "Холостячка" зі Златою Огневич. Йому вдалося пройти до 5-ки, проте "Холостячка" відкинула його на одному з випусків, залишивши тільки тих, до кого у неї є симпатія.

Так, цього разу екс-учасник "Холостячки" опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Олег Плахотнюк розповідав на проєкті, що у нього є дві дочки від різних шлюбів. На пост-шоу Плахотнюк зробив своїй обраниці пропозицію, і вона прийняла його. Однак, як виявилося, він не розповів про це своїй старшій дочці Мілані, і та його заблокувала.

"Всі, хто стежив за мною на шоу "Холостячка", знають, що у мене є дві дочки - Мілана і Євуся. Я не ідеальний батько, іноді можу щось забути, іноді не зрадити чомусь значення. Я визнаю свої помилки", - поділився Олег Плахотнюк.

"Перед тим, як зробити пропозицію, я не встиг поговорити і порозумітися з Міланою. І виявилося, що вона дізналася про пропозицію з ефіру. Я зрозумів, що сильно образив її. Це було максимально некоректно з мого боку",-зізнався екс-учасник "Холостячки".

"Хочу з нею поговорити, хочу порозумітися, але вона не бере трубку і заблокувала мене в соціальних мережах. Її мама ніяк не хоче допомогти мені в цьому. Мілана, я прошу у тебе вибачення. Сподіваюся, що ми зможемо все-таки з тобою поговорити", - просить вибачення Олег Плахотнюк.

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