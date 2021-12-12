Участник второго сезона реалити-шоу "Холостячка" со Златой Огневич Олег Плахотнюк сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной в пост-шоу.

Как пишет Politeka.net на своей странице в Instagram Олег Плахотнюк, который решил побороться за сердце певицы Златы Огневич во втором сезоне реалити-шоу "Холостячка", опубликовал фотографию с дочерью и женой, который сделал предложение в студии пост-шоу "как выйти замуж".

"Я СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВСЮ СТРАНУ

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Мне как козерогу, немного экстраверту и человеку стеснительному - БЫЛО МЕГА ТЯЖЕЛО решиться на такой поступок … ",- сказал мужчина.

Олег рассказал, что после того, как он покинул проект они с Яной (жена Плахотнюка) много общались и в какой-то момент он понял, что хочет официально оформить отношения. Заметим, что несмотря на то, что у пары есть общая дочь, они никогда не были женаты. Так, Плахотнюк решил сделать предложение женщине в студии пост-шоу "Как выйти замуж".

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