Экс-фаворит "Холостячки" Златы Огневич Олег Плахотнюк рассказал про бойкот, который устроила его дочь из-за того, что он сделал публично предложение, а ей не рассказал.

Как передает Politeka.net, Олег Плахотнюк прославился благодаря своему участию во втором сезоне проекта "Холостячка" со Златой Огневич. Ему удалось пройти до 5-ки, однако "Холостячка" отвергла его на одном из выпусков, оставив только тех, к кому у неё есть симпатия.

Так, на этот раз экс-участник "Холостячки" опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, Олег Плахотнюк рассказывал на проекте, что у него есть две дочери от разных браков. На пост-шоу Плахотнюк сделал своей избраннице предложение, и она приняла его. Однако, как оказалось, он не рассказал об этом своей старшей дочери Милане, и та его заблокировала.

"Все, кто следил за мной на шоу "Холостячка", знают, что у меня есть две дочери - Милана и Евуся. Я не идеальный отец, иногда могу что-то забыть, иногда не предать чему-то значение. Я признаю свои ошибки", — поделился Олег Плахотнюк.

"Перед тем, как сделать предложение, я не успел поговорить и объясниться с Миланой. И оказалось, что она узнала про предложение из эфира. Я понял, что сильно обидел её. Это было максимально некорректно с моей стороны", — признался экс-участник "Холостячки".

"Хочу с ней поговорить, хочу объясниться, но она не берет трубку и заблокировала меня в социальных сетях. Её мама никак не хочет помочь мне в этом. Милана, я прошу у тебя прощения. Надеюсь, что мы сможем всё-таки с тобой поговорить", — просит прощения Олег Плахотнюк.

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