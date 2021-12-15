Як пише Politeka.net, 36-річний Віталій Козловський є успішним вітчизняним співаком, який отримав статус Заслуженого артиста України. У зірки є кілька альбомів, а також безліч синглів. Також артист знімається на телебаченні і не забуває про соціальну мережу Instagram, де ділиться багатьом цікавим.
У новому сторіс Віталій вирішив залишити смайлик, розмістивши публікацію одного з видань, де був коментарем хірурга.
"Я, як пластичний хірург, не пам'ятаю у нього таких кутів нижньої щелепи. Така операція коштує приблизно, якщо якісна клініка, 500 доларів", - було сказано хірургом.
Віталій зробив репост цього коментаря і поставив веселий смайлик зі сльозою.
Екс-суддя " Х-Фактора "Сосєдов виговорився про образу на Пугачову:" Могла б мені сказати..."
Обірвалося життя знаменитого співака, який написав багато хітів: операція зробила його інвалідом
В Україні хочуть примусово вилучати ділянки для будівництва доріг: у чому сенс закону
16-річний підліток збив на "зебрі" шестеро людей: що про нього відомо
Українців обкладуть новими податками, доведеться заплатити навіть за старі квартири: скільки потрібно буде віддати
Варто відзначити, що українських артистів постійно підозрюють у пластичних операціях. Так, на на подібні питання постійно доводиться відповідати Аліні Гросу. Співачка неодноразово стверджувала, що жодного разу не користувалася послугами пластичних хірургів.
Нагадаємо, Козловський показав себе з довгим волоссям до популярності
А ще Politeka повідомляла, що Козловський вразив експериментом із зовнішністю, додавши собі років
Також Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська показала, чим займається з Козловським У гримерці