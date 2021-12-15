Як пише Politeka.net, 36-річний Віталій Козловський є успішним вітчизняним співаком, який отримав статус Заслуженого артиста України. У зірки є кілька альбомів, а також безліч синглів. Також артист знімається на телебаченні і не забуває про соціальну мережу Instagram, де ділиться багатьом цікавим.

У новому сторіс Віталій вирішив залишити смайлик, розмістивши публікацію одного з видань, де був коментарем хірурга.

"Я, як пластичний хірург, не пам'ятаю у нього таких кутів нижньої щелепи. Така операція коштує приблизно, якщо якісна клініка, 500 доларів", - було сказано хірургом.

Віталій зробив репост цього коментаря і поставив веселий смайлик зі сльозою.

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Варто відзначити, що українських артистів постійно підозрюють у пластичних операціях. Так, на на подібні питання постійно доводиться відповідати Аліні Гросу. Співачка неодноразово стверджувала, що жодного разу не користувалася послугами пластичних хірургів.

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