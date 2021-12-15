Виталий Козловский, популярный отечественный артист, решил оставить реакцию на комментарий хирурга, который заподозрил его в пластической операции.

Как пишет Politeka.net, 36-летний Виталий Козловский является успешным отечественным певцом, который получил статус Заслуженного артиста Украины. У звезды есть несколько альбомов, а также множество синглов. Также артист снимается на телевидении и не забывает о социальной сети Инстаграм, где делится многим интересным.

В новом сторис Виталий решил оставить смайлик, разместив публикацию одного из изданий, где был комментарией хирурга.

"Я, как пластический хирург, не помню у него таких углов нижней челюсти. Такая операция стоит примерно, если качественная клиника, 500 долларов", - было сказано хирургом.

Виталий сделал репост этого комментария и поставил веселый смайлик со слезой.

Стоит отметить, что украинских артистов постоянно подозревают в пластических операциях. Так, на на подобные вопросы постоянно приходится отвечать Алине Гросу. Певица неоднократно утверждала, что ни разу не пользовалась услугами пластических хирургов.

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