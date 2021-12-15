Как пишет Politeka.net, 36-летний Виталий Козловский является успешным отечественным певцом, который получил статус Заслуженного артиста Украины. У звезды есть несколько альбомов, а также множество синглов. Также артист снимается на телевидении и не забывает о социальной сети Инстаграм, где делится многим интересным.
В новом сторис Виталий решил оставить смайлик, разместив публикацию одного из изданий, где был комментарией хирурга.
"Я, как пластический хирург, не помню у него таких углов нижней челюсти. Такая операция стоит примерно, если качественная клиника, 500 долларов", - было сказано хирургом.
Виталий сделал репост этого комментария и поставил веселый смайлик со слезой.
Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."
Масштабный сбой в работе "Дія", названа причина и что делать: "Все документы пропали"
Дан Балан оконфузился перед Осадчей в белом наряде, появилось видео: "Натхення"
Эллерт после расставания с Мишиной "утешил" брошенную "холостячку" Огневич: "Жарко че-то стало"
В Снежной Королеве на "Маске" узнали известную певицу: "Это точно Кароль"
Стоит отметить, что украинских артистов постоянно подозревают в пластических операциях. Так, на на подобные вопросы постоянно приходится отвечать Алине Гросу. Певица неоднократно утверждала, что ни разу не пользовалась услугами пластических хирургов.
Напомним, Козловский показал себя с длинными волосами до популярности
А еще Politeka сообщала, что Козловский поразил экспериментом с внешностью, добавив себе лет
Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская показала, чем занимается с Козловским в гримерке