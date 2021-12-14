Як передає Politeka.net, Слава Дьомін є відомим українським телеведучим. Він прославився завдяки участі в програмі "Голос країни" і суддівству в шоу "Співають всі". Також, Слава Дьомін - друг Тіни Кароль, яка з'являлася в його програмі на радіо.

Так, на цей раз ведучий опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він показав частину діалогу з однією зі своїх передплатниць. Користувачка мережі написала Славі Дьоміну про те, що тільки після розлучення зі своєю дружиною, він почав більше проводити часу з сином, і запитала, чому так склалося. Ведучий різко відреагував на таке питання.

"Я завжди проводив, проводжу і буду проводити багато часу з сином. І до розлучення було стільки ж. Для цього потрібно погортати мою сторінку і подивитися старі пости. А не робити з себе псевдоексперта мого життя", - різко відповів Слава Дьомін.

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