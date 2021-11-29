Ведущий "Радио Люкс" Слава Демин отправился на рыбалку вместе с победителями проектов "Співають всі" Муаядом Абдельрахимом и "Мастер Шеф" Вадимом Бжезинским .

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram неизменный ведущий "Радио Люкс" Слава Демин поделился с поклонниками забавным видео с рыбалки, на которую поехал вместе с "Мастер Шефом" Вадимом Бжезинским, которого в сети знают под псевдонимом Пава, и победителем популярного шоу "Співають всі" Муаядом Абдельрахимом.

Демин поделился с поклонниками, что это его второй опыт рыбалки. Впервые он поехал ловить рыбу в 17 лет с братом, но попытка не была успешной.

"Мастеркласс по рыболовле😂 Это второй раз когда я ловил рыбу🎣 Впервые я поехал на рыбалку с братом в 17 лет и мне было настолько жалко червяка, что я не смог его насадить на крючок🤦‍♂️ На тот момент моя рыбалка закончилась и все остальное время я проспал в палатке😂", - рассказывает радиоведущий.

Как видим, неопытному Демину не удалось с первого раза забросить удочку.

"Я надеюсь, вы это не снимали. У меня опыт рыбалки – 15 минут", - пошутил Слава.

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