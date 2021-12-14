Как передает Politeka.net, Слава Демин является известным украинским телеведущим. Он прославился благодаря участию в программе "Голос країни" и судейству в шоу "Співають всі". Также, Слава Демин - друг Тины Кароль, которая появлялась в его программе на радио.
Так, на этот раз ведущий опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах он показал часть диалога с одной из своих подписчиц. Пользовательница сети написала Славе Демину о том, что только после развода со своей женой, он начал больше проводить времени с сыном, и спросила, почему так сложилось. Ведущий резко отреагировал на такой вопрос.
"Я всегда проводил, провожу и буду проводить много времени с сыном. И до развода было столько же. Для этого нужно полистать мою страницу и посмотреть старые посты. А не делать из себя псевдоэксперта моей жизни", — резко ответил Слава Демин.
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