Як передає Politeka.net, Lida Lee є відомою українською співачкою. Вона брала участь у багатьох вокальних проектах, після чого стала підопічною популярного артиста Монатіка. Однак, це тривало недовго. Також, Lida Lee брала участь у проєкті "Танці з зірками".

Так, цього разу артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Lida Lee позує разом з Дмитром Каднаєм. Вона розповіла, що разом зі співаком підготувала сюрприз. Варто відзначити, що артистка була конкуренткою Дмитра Кадная на проєкті "Танці з зірками".

"У кожній з нас живе як і справжня Пам'ятка так і дівчина - #MONSTER : Красива, сексуальна, пристрасна, зухвала... в ній є загадка, її складно розгадати, але її хочеться вивчити", — розповівши Lida Lee.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Клас, обожнюю", "Ого", "Як же я її чекаю", "Улюблені музиканти в одному флаконі", "Пожежа", "Та ти шо - просто вогнево", "Давидівна сказала, що ти крашиха", "Це щось на інтригуючому", "Вау! В очікуванні".

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