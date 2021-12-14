Как передает Politeka.net, Lida Lee(Лидия Скорубская) является известной украинской певицей. Она участвовала во многих вокальных проектах, после чего стала подопечной популярного артиста Монатика. Однако, это продлилось недолго. Также, Lida Lee участвовала в проекте "Танці з зірками".

Так, на этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Lida Lee позирует вместе с Дмитрием Каднаем. Она рассказала, что вместе с певцом подготовила сюрприз. Стоит отметить, что артистка была конкуренткой Дмитрия Кадная на проекте "Танці з зірками".

"В каждой из нас живет как и истинная Достопримечательность так и девушка - #MONSTER : красивая, сексуальная, страстная, дерзкая… в ней есть загадка, её сложно разгадать, но её хочется изучить", — рассказала Lida Lee.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Класс, обожаю", "Ого", "Как же я её жду", "Любимые музыканты в одном флаконе", "Пожар", "Та ты шо - просто огнево", "Давыдовна сказала, что ты крашиха", "Это что-то на интригующем", "Вау! В ожидании".

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