Популярна 52-річна виконавиця Дженніфер Лопес з'явилася на публіці в бірюзовій сукні і нагадала про свій ефектний образ з минулого.

Як пише Politeka.net, нещодавно Лопес з'явилася на публіці разом з Беном Аффлеком на прем'єрі фільму «ніжний бар» в Лос-Анджелесі, де сам артист знімався і їхав для цього в інше місто. Це вже не перший раз, коли Лопес його підтримує.

Так, Аффлек перед камерами позував фотографам в костюмі і короткому чорному пальто, а Лопес вибрала напівпрозору сукню зі значним декольте від Elie Saab.

Причому варто відзначити, що фанати тут же пригадали про схожий образ Лопес з минулого, але вже в червоній сукні з прозорою тканиною.

"Погляд Джен з учорашнього вечора нагадав мені дуже багато того, що було на церемонії вручення премії Billboard Music Awards в 2014 році🔥 👑; я не очікувала такого; радий бачити, що не тільки я пам'ятаю це червоне плаття😂❤️; також нагадала мені метгала 2017 😍 / ❤ ️los dos !!! 🔥 ; Це те, про що я подумав, коли побачив його минулої ночі; Краса🤤», - пишуть в мережі.

При цьому шанувальники люблять згадувати, що артистка раніше також любила більш простий і менш яскравий стиль. Раніше Лопес було досить просто похвалитися фігурою в бікіні і маленькій майці.

Шанувальники згадали, який Дженніфер була ще в 90-х і як добре виглядала без всієї косметики і перук.

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