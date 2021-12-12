52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая несколько недель назад вернулась со съемок фильма, доказала поклонникам, что способна выглядеть соблазнительно даже в спортивных обрзах.
Дженнифер Лопес долгое время была занята на съемках комедии, где снималась с певцом Малумой. После этого на праздники Лопес приехала домой и даже устроила серию свиданий с Беном Аффлеком.
Несмотря на загруженный и насыщенный график, Лопес успевает также заниматься в зале, ходит на тренировки по танцам (она увлекается спортивными и латиноамериканскими видами танцев), и отдыхает с детьми.
Причем это все Дженнифер показывает редко, чтобы иметь какое-то личное пространство без обсуждений. Даже без фильтров или на публике перед камерами ее подозревают в увлечении уколами красоты. Поскольку Лопес даже на прогулке в спортивном топе и лосинах выглядит моложе обычного, 52-летней знаменитости часто пишут о ее виде.
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Недавно Лопес приняла участие в новой фотосессии, ради которой примерила полупрозрачный наряд с вышивкой и прозрачными вставками. Также исполнительница выбрала вечерний вариант макияжа.
Причем акцент в образе Лопес выбрала неизменный – на своих формах, которые едва скрывало платье нюдового оттенка. Это и не удивительно, ведь Дженнифер старается показывать, что много работает над собой и ее фигура – лишь результат усердных тренировок.
Напомним, что Дженнифер Лопес вдали от семьи поделилась своей радостью
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Также Politeka писала, что 52-летняя Лопес в шелковом халатике пошалила на улице, показав идеальный отдых