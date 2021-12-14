Популярная 52-летняя исполнительница Дженнифер Лопес появилась на публике в бирюзовом платье и напомнила о своем эффектном образе из прошлого.

Как пишет Politeka.net, недавно Лопес появилась на публике вместе с Беном Аффлеком на премьере фильма «Нежный бар» в Лос-Анджелесе, где сам артист снимался и уезжал для этого в другой город. Это уже не первый раз, когда Лопес его поддерживает.

Так, Аффлек перед камерами позировал фотографам в костюме и коротком черном пальто, а Лопес выбрала полупрозрачное платье с внушительным декольте от Elie Saab.

Причем стоит отметить, что фанаты тут же припомнили о похожем образе Лопес из прошлого, но уже в красном платье с прозрачной тканью.

«Взгляд Джен со вчерашнего вечера напомнил мне очень много того, что было на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в 2014 году🔥👑; я не ожидала такого; Рад видеть, что не только я помню это красное платье 😂❤️; Также напомнила мне метгала 2017😍 / ❤️Los dos !!! 🔥; Это то, о чем я подумал, когда увидел его прошлой ночью; Красота🤤», - пишут в сети.

При этом поклонники любят вспоминать, что артистка ранее также любила более простой и менее яркий стиль. Раньше Лопес было достаточно просто похвастаться фигурой в бикини и маленькой майке.

Поклонники вспомнили, какой Дженнифер была еще в 90-х и как хорошо выглядела без всей косметики и париков.

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