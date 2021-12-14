Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса, зірка "Жіночого кварталу" Настя Оруджова, яка під час участі в "Танцях з зірками" схудла на 30 кілограмів, поділилася в мережі результатами нової фотосесії. На нових знімках красуня постала в незвичайному образі і з вінтажними прикрасами, про які розповіла в пості.

Як видно, на нових знімках Анастасія відображена цікавою локації з рослинами, вона грає позами рук, демонструючи розкішні прикраси. Перед камерою Зоряна красуня з'явилася в цікавому чорному вбранні, і на одному зі знімків виріз проявився занадто глибоким, оголюючи пружне декольте.

У підписі до публікації Оруджова написала: "На мені хрест, якому більше 70-ти років, від бренду Florenza, і вінтажна брошка від - Givenchy. Я зрозуміла, що іноді прикраси - це не просто біжутерія, а ціла історії і культура того часу. І іноді, щоб надіти прикрасу, тобі потрібна сміливість. Але іноді сміливість потрібна всім".

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