В сети показали, как выглядит известная актриса и юмористка из "Женского квартала" Анастасия Оруджова, которую заменили на "Танцях з зірками" из-за полученной травмы.

Как передает Politeka.net, Анастасия Оруджова является известной украинской актрисой и юмористкой. Недавно она объявила о том, что стала новой участницей шоу "Танці з зірками". Как известно, перед участием в шоу девушка смогла похудеть на 30 килограмм. Однако, после первого эфира её заменили на проекте из-за полученной травмы.

Так, на этот раз на фан-странице Елены Кравец в Инстаграм опубликовали новые Сториз. На кадрах проходит репетиция спецпроекта юмористического шоу "Лига Смеха", на которой засветилась Анастасия Оруджова. Как видно, актриса после травмы и операций без проблем передвигается по площадке.

"Лучшие уходят первыми, но ты куда же Лёша? Ты должен был быть до конца", — пошутила Анастасия Оруджова.

Напомним, Анастасия Оруджова являлась участницей проекта "Танці з зірками". Однако, после первого эфира её заменили из-за полученной травмы. Актриса порвала связку и надорвала корень мениска, после проекта ей сделали операцию и вскоре предстоит еще одна.

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