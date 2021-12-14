Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса, звезда "Женского квартала" Настя Оруджова, которая во время участия в "Танцях з зірками" похудела на 30 килограммов, поделилась в сети результатами новой фотосессии. На новых снимках красотка предстала в необычном образе и с винтажными украшениями, о которых рассказала в посте.

Как видно, на новых снимках Анастасия запечатлена интересной локации с растениями, она играет позами рук, демонстрируя роскошные украшения. Перед камерой звездная красотка появилась в интересном черном наряде, и на одном из снимков вырез проявился слишком глубоким, обнажая упругое декольте.

В подписи к публикации Оруджова написала: "На мне крест, которому больше 70-ти лет, от бренда Florenza, и винтажная брошь от – Givenchy. Я поняла, что иногда украшения - это не просто бижутерия, а целая истории и культура того времени. И иногда, чтобы надеть украшение, тебе нужна смелость. Но иногда смелость нужна всем".

Напомним, Заменили в "Танцях з зірками" другой: как после травмы и операций выглядит звезда "Женского квартала" Оруджова.

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