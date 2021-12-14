Анатолій Анатоліч розповів, що його дружина, Юлія Бойко, потрапила в ДТП, пише Politeka.net. Телеведучий записав сторіс, але відео швидко розлетілося мережею. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
За словами зірки, в машину його коханої в'їхав інший водій і покинув місце події. На щастя, ніхто не постраждав, але пошкодилося авто і ремонт буде дорогим.
"Розбита фара, бампер, крило зачеплене - машина була, як новенька, але тепер вже ні. І найцікавіше - мужик на" Каєні" врізався, він летів несамовитий, вийшов, побачив і втік", - розповів Анатолій Анатоліч.
Дружина телеведучого запам'ятала номер порушника і викликала поліцію, яка в підсумку знайшла і швидко затримала винуватця. Як виявилося, у того були ознаки алкогольного сп'яніння, тому правоохоронці повезли його на огляд.
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"Головне те, що по**нок п'яний... ну, а якщо, уявіть, тут дитина дорогу переходила... тут дуже жвава частина... По** нок на такій швидкості вилетів - це просто кошмар, тому чекаємо поліцію, а потім розповімо...По**нок буде покараний", - розповів телеведучий.
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