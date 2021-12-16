Співачка Міла Нітіч з "Голосу країни" з'явилася в суспільстві Wellboy і розповіла про особливі почуття до артиста.

Як пише Politeka.net, Міла Нітіч є популярною вітчизняною співачкою. Зірка була в проекті "Шанс", а також"Голос країни". Артистка навіть пробувала поїхати на Євробачення, але не пройшла національний відбір. Не забуває артистка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Міла Нітіч з'явилася з артистом Wellboy (Антон Вельбой справжнє ім'я, - прим. ред.).

"Дивіться, хто у мене тут є", - написала Міла.

"Я не могла його відпустити і з ним не зробити сторіс. Тому що він мій кумир, чорт забирай", - сказала Міла.

"А добрий же день", - сказав Антон.

"А добрий же день. А ви дивилися про нього документальний фільм. Про цього красивого хлопчика Wellboy. Не дивилися. А потрібно бігом подивитися, швидко. З наступаючим Новим роком", - відповіла Міла на кадрах.

Нагадаємо, Монатік в "Х-факторі", Нітіч з Кузьмою і Козловський в "Караоке на Майдані"

А ще Politeka повідомляла, що відомий продюсер розкрив причину конфлікту із зіркою" Голосу країни " Мілою Нітіч

Також Politeka писала, що Нітіч з "Голосу країни" і "Співають всі" в мереживній білизні показала свої найкращі сторони



