Як пише Politeka.net, Міла Нітіч є популярною вітчизняною співачкою. Зірка була в проекті "Шанс", а також"Голос країни". Артистка навіть пробувала поїхати на Євробачення, але не пройшла національний відбір. Не забуває артистка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Міла Нітіч з'явилася з артистом Wellboy (Антон Вельбой справжнє ім'я, - прим. ред.).
"Дивіться, хто у мене тут є", - написала Міла.
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"Я не могла його відпустити і з ним не зробити сторіс. Тому що він мій кумир, чорт забирай", - сказала Міла.
"А добрий же день", - сказав Антон.
"А добрий же день. А ви дивилися про нього документальний фільм. Про цього красивого хлопчика Wellboy. Не дивилися. А потрібно бігом подивитися, швидко. З наступаючим Новим роком", - відповіла Міла на кадрах.
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