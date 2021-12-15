Відома співачка Анастасія Приходько, яка приховувала свою третю вагітність на шоу "Маска", вирішила пожартувати над Сергієм Сосєдовим.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і багатодітна мама Анастасія Приходько останнім часом активно веде Instagram. Причому подобається Приходько також розповідати про себе або висміювати різні ситуації.

Цього разу артистка вирішила зняти Тік-струм з голосом критика і журналіста Сергія Сосєдова, так як один із записів з ним завірусилася в мережі.

"Я людина не скандальна, взагалі. Але якщо зачепити мене... пух і пір'я полетять взагалі. Рознос» - цитуючи Сосєдова, проговорила Настя Приходько.

"Унікальна особистість, звичайно" - додає вона.

Після цього вона також представила кадр з минулого, коли встигла зробити фото з Сосєдовим. За якістю фото видно, що це було досить давно.

Раньше Анастасія Приходько в інтерв'ю в програмі" Зірковий шлях " розповіла про наполегливих шанувальників і непристойні повідомлення в соцмережі.

За словами артистки, їй часто зізнаються в коханні і запрошують на побачення. "Мені дуже не подобається, коли мені пишуть:" я в тебе закоханий. І я міг би з тобою покататися". Ну куди ти прокотишся? Ну куди? Але от мені б його самовпевненість", - розповіла Настя.

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