Після перемоги Аїда Ніколайчук залишила сцену через проблеми в особистому житті, повідомляє Politeka.net. У 2019 році артистка заявила про своє повернення.

Зараз робота у співачки просто кипить, днями Аїда Ніколайчук випустила кліп "Love Is…". На кадрах вона постала в новому образі - білі локони замінили русяві, змінився і репертуар - деякі фанати стали писати, що раніше їм подобалося більше.

У пості Instagram співачка розповіла, що попрацювала зі справжніми професіоналами на знімальному майданчику і подякувала всім за роботу, а щодо іншої зовнішності і репертуару Аїда Ніколайчук написала: "Моя подруга недавно сказала, що раніше мій образ сильно різнився зі мною в реальності, а з новим репертуаром стало органічно і відповідає дійсності".

"Красуня😍 😍 😍", " працювати з талановитими людьми неймовірний кайф🥰", " далі-більше!🌠🤗❤️", " Ти Прекрасна❤️❤️❤ ️ дозволь собі бути собою🙏 🏻❤️відкривай нові сторінки життя ❤ ️Дякую, що ми зустрілися👌❤️", "бажаю успіхів цій пісні, захопленої любові слухачів, багато перемог і заслужених премій👏 👏 👏❤️", - написали коментатори.

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