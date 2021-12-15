После победы Аида Николайчук оставила сцену из-за проблем в личной жизни, сообщает Politeka.net. В 2019 году артистка заявила о своем возвращении.
Сейчас работа у певицы просто кипит, на днях Аида Николайчук выпустила клип "Love Is…". На кадрах она предстала в новом образе - белые локоны заменили русые, изменился и репертуар - некоторые фанаты стали писать, что раньше им нравилось больше.
В посте Инстаграм певица рассказала, что поработала с настоящими профессионалами на съемочной площадке и поблагодарила всех за работу, а насчет другой внешности и репертуара Аида Николайчук написала: "Моя подруга недавно сказала, что раньше мой образ сильно разнился со мной в реальности, а с новым репертуаром стало органично и соответствует действительности".
"Красотка😍😍😍", "Работать с талантливыми людьми невероятный кайф 🥰", "дальше - больше!🌠🤗❤️", " Ты Прекрасна❤️❤️❤️позволь себе быть собой🙏🏻❤️открывай новые страницы Жизни❤️👏👏Спасибо, что мы Встретились👌❤️", "Желаю успехов этой песне, восторженной любви слушателей, много побед и заслуженных премий 👏👏👏❤️", - написали комментаторы.
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Напомним, победительница "Х-Фактор" удивила изменениями во внешности, какой стала Аида Николайчук
Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Аида Николайчук после личных трагедий возвращается под новым именем
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