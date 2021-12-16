Колишня дружина Олексія Завгородного (Позитив) Ганна Андрійчук вирішила розповісти, як погодилася на несподіване поповнення в родині і тепер дуже щаслива.

Колишня дружина Олексія Завгородного розповіла про важливу подію в її житті, яка схвилювала її і була досить несподіваною. Як виявилося, Анна Андрійчук вирішила завести нового члена сім'ї-маленьку собачку місяць.

"Все сталося спонтанно і дуже швидко. Випадково попалося оголошення про те, що маленька дівчинка шукає новий будинок. Побачивши її очі я відразу ж поїхала забирати дитину не обдумавши про своє рішення ні секунди.

Це було за покликом серця. Якщо чесно, я зовсім не збиралася заводити ніяких тварин, адже рівно рік тому не стало Моніки, яка прожила зі мною 15 років. Це був справжній удар для всієї родини. Після цього зрозуміла, що таких втрат я більше не витримаю.

Але мене переповнювало відчуття, що ця собака чекала саме мене.

Знаєте, коли мурашки по шкірі. Там де вона жила було дуже багато собак і їй одній було тяжко. Прибитий хвіст і 300 грам ваги (такого розміру я бачила тільки хом'яка у своєї молодшої сестри).

Я не розуміла, що робити з такою крихіткою, як її не розчавити, але ці думки мене постелили вже вдома, коли втратила її в кімнаті, але це інша історія 😭

"Ну Привіт, Луна 🌑" - вирвалося у мене і ввело саму в ступор. Навіть не місяць, а саме Місяць.

Вона залізла мені під розпущене волосся, облизувала і била хвостом по обличчю - ось вона, любов з першого погляду. Я знаю, вона чекала саме мене. Тепер ми щасливі разом вже три тижні!» - розповівши Ганна.

Раньше Анна Андрійчук відверто розповіла, як лазила в телефоні чоловіка, з яким нещодавно розлучилася. За словами Анни, це було давно – вона скористалася телефоном чоловіка, коли її гаджет зламався.

"Побачила те, що мені, напевно, не треба було бачити. З цього моменту я більше не залазила. Ну якісь там дівчатка писали, давно це було. На той момент я відреагувала дуже болісно", - зізналася Анна. Однак, тепер вона згадує це з гумором, і називає "дорослим моментом у житті".

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