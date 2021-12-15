Стала відома дата прем'єри нового сезону "Свати", який вийде на 1+1 вже досить скоро, чому зраділи українці.

Як пише Politeka.net, культовий серіал "Свати", шість сезонів яких вже показали на екранах українців, довгий час був на паузі. Але продюсерам вдалося зняти сьомий сезон, який вийде вже зовсім скоро. Як стало відомо від акторів, серій буде не так багато - всього 9. Хоча до цього ходили чутки про 16, а потім 12 епізодах. Тепер стало відомо на офіційній сторінці 1+1 в Instagram, коли буде прем'єра довгоочікуваного проекту.

"Не пропустіть довгоочікувану прем'єру улюбленого серіалу» Свати 7" вже 20 грудня о 20:45 на каналі 1+1!", - було написано під коротким промо.

Фанати почали активно коментувати ролик в Instagram:

"Цієї події півсвіту чекає", "Ну дуже чекаю", "звичайно, чекаю", "нарешті", "дуже чекаю, але чесно боюся розчаруватися, скільки років пройшло", " дуже чекаємо!!! Побільше таких серіалів!!!!", "Як таке можна пропустити? Звичайно, що будемо дивитися. Чекаємо вже 8 років".

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