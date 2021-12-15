Как пишет Politeka.net, культовый сериал "Сваты", шесть сезонов которых уже показали на экранах украинцев, долгое время был на паузе. Но продюсерам удалось снять седьмой сезон, который выйдет уже совсем скоро. Как стало известно от актеров, серий будет не так много - всего 9. Хотя до этого ходили слухи о 16, а потом 12 эпизодах. Теперь стало известно на официальной страничке 1+1 в Инстаграм, когда будет премьера долгожданного проекта.
"Не упустите долгожданную премьеру любимого сериала «Сваты 7» уже 20 декабря в 20:45 на канале 1+1!", - было написано под коротким промо.
Фанаты начали активно комментировать ролик в Инстаграм:
"Этого события полмира ждет", "Ну очень жду", "Конечно, жду", "Наконец-то", "Очень жду, но честно боюсь разочароваться, сколько лет прошло", "Очень ждем!!! Побольше таких сериалов!!!!", "Как такое можно пропустить? Конечно, что будем смотреть. Ждем уже 8 лет".
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