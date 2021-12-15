Відома українська співачка і переможниця «Євробачення» Руслана Лижичко показала зухвалий образ зі шкіряною курткою, в якому виступила на концерті в іншій країні.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram артистка розповіла, що візьме участь у зйомках різдвяного шоу в Албанії. Для цього Руслана вдруге у своєму житті відвідала цю країну.

"Через годину почнеться зйомка великого різдвяного шоу "Christmas in Tirana" (Албанія) за участю місцевих Албанських і запрошених міжнародних зірок. Це мій другий візит в цю країну. Попередній візит був 19 грудня 2004 року. За 17 років тут багато що змінилося, але незмінною залишається палка любов публіки!", - написавши Руслана.

Вона поділилася фото зі своїм образом для виступу. 48-річна артистка показала свій характер, вийшовши на сцену в простих джинсах, черевиках і чорній шкіряній куртці. Цей образ відмінно підкреслив її зухвалий стиль.

Шанувальники не змогли пройти повз.

"Руслана! Будь ласка, виконуйте "Дикі танці" українською мовою. Нехай вчать!", "Драйвова Руслана", "Гарного виступу", - пишуть люди.

Нагадаємо, 48-річна Руслана прямо відповіла на питання про вагітність та усиновлення.

Як повідомляла Politeka, Руслана вийшла на головну площу Києва і нагадала про трагедію.

Також Politeka писала, що Руслана розлютила своєю поведінкою на "Україна має талант" поруч з Мішиною і Притулою.