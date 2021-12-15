Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм артистка рассказала, что примет участие в съемках рождественского шоу в Албании. Для этого Руслана во второй раз в своей жизни посетила эту страну.
«Через час начнется съемка большого рождественского шоу «Christmas in Tirana» (Албания) с участием местных албанских и приглашенных международных звезд. Это мой второй визит в эту страну. Предыдущий визит был 19 декабря 2004 года. За 17 лет здесь многое изменилось, но неизменной остается пылкая любовь публики!», - написала Руслана.
Она поделилась фото со своим образом для выступления. 48-летняя артистка показала свой характер, выйдя на сцену в простых джинсах, ботинках и черной кожаной куртке. Этот образ отлично подчеркнул ее дерзкий стиль.
Поклонники не смогли пройти мимо.
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«Руслана! Пожалуйста, исполняйте "Дикі танці" на украинском языке. Пусть учат!», «Драйвовая Руслана», «Хорошего выступления», - пишут люди.
Напомним, 48-летняя Руслана прямо ответила на вопрос о беременности и усыновлении.
Как сообщала Politeka, Руслана вышла на главную площадь Киева и напомнила о трагедии.
Также Politeka писала, что Руслана разозлила своим поведением на "Україна має талант" рядом с Мишиной и Притулой.