Вагітна дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка розповіла про його недолік, який вона в ньому не любить.

Як повідомляє Politeka.net, дружина зірки "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка, яка ось-ось повинна народити дочку, розповіла про його головний недолік.

У своїх Instagram-сторіс дівчина часто відповідає на запитання шанувальників про стосунки з 19-річним Ромою, про вагітність і про своє життя в цілому. Так, нещодавно в Іванки запитали, чи полюбила вона Сасанчина, якби він не був відомим.

У відповідь на це вагітна дівчина опублікувала в сторіс фотографію роману і написала: "Як можна вибрати собі людину для життя за Популярність або красу? Я З вам дивуюся, чесно. Насправді Рома мене заворожив своїми очима, посмішкою, щирістю. Поруч з ним я відчуваю себе коханою, маленькою принцесою. Тільки не люблю в ньому одне, він занадто довіряє людям, а пізніше розчаровується в них".

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