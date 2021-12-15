Как сообщает Politeka.net, жена известного исполнителя и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка, которая вот-вот родит ему дочь, показала свой новый паспорт.

Оказалось, что за несколько недель до родов пара узаконила свои отношения, а девушка взяла фамилию мужа. Теперь в Instagram-сторис она продемонстрировала новый паспорт с новой фамилией. Как видно, Иванка сделала паспорт нового образца, не книжечку, а ID-карту. На фото документа можно увидеть, что девушка взяла фамилию мужа и теперь она Сасанчин Иванна Михайловна.

Также в своих сторис беременная девушка рассказала, что они с Романом покупали обручальные кольца вместе. Она продемонстрировала ювелирные изделия из белого и желтого золота, которые выглядят весьма оригинально.

Напомним, еще весной Роман Сасанчин сделал предложение своей возлюбленной Иванке. Тогда 19-летний парень наткнулся на критику от украинцев, его убеждали, что жениться еще рано. Однако причина такого решения вскоре раскрылась – оказалось, что Рома со своей невестой Иванкой ждут ребенка. Об этом они сообщили в конце лета. А рожать уже законная жена исполнителя будет в конце декабря, пара ждет дочку.

Напомним, Новая неприятность стряслась с беременной женой победителя "Голосу країни" Сасанчина: "Не спасает их уже ничего".

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