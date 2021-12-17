Как сообщает Politeka.net, жена звезды "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка, которая вот-вот должна родить дочь, рассказала о его главном недостатке.
В своих Instagram-сторис девушка часто отвечает на вопросы поклонников об отношениях с 19-летним Ромой, о беременности и о своей жизни в целом. Так, недавно у Иванки спросили, полюбила ли она Сасанчина, если бы он не был известным.
В ответ на это беременная девушка опубликовала в сторис фотографию Романа и написала: "Как можно выбрать себе человека для жизни за известность или красоту? Я с вам поражаюсь, честно. На самом деле Рома меня заворожил своими глазами, улыбкой, искренностью. Рядом с ним я чувствую себя любимой, маленькой принцессой. Только не люблю в нем одно, он слишком доверяет людям, а позже разочаровывается в них".
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