Беременная жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка рассказала о его недостатке, который она в нем не любит.

Как сообщает Politeka.net, жена звезды "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка, которая вот-вот должна родить дочь, рассказала о его главном недостатке.

В своих Instagram-сторис девушка часто отвечает на вопросы поклонников об отношениях с 19-летним Ромой, о беременности и о своей жизни в целом. Так, недавно у Иванки спросили, полюбила ли она Сасанчина, если бы он не был известным.

В ответ на это беременная девушка опубликовала в сторис фотографию Романа и написала: "Как можно выбрать себе человека для жизни за известность или красоту? Я с вам поражаюсь, честно. На самом деле Рома меня заворожил своими глазами, улыбкой, искренностью. Рядом с ним я чувствую себя любимой, маленькой принцессой. Только не люблю в нем одно, он слишком доверяет людям, а позже разочаровывается в них".

Напомним, Жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина сменила фамилию перед родами: что произошло.

Как сообщала Politeka, Девушка 19-летнего победителя "Голосу країни" рассказала о его реакции, что она беременна: "Представить не могла..."

Также Politeka писала, что Беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина засняла его с белокурой красоткой: "Что за любовь?".